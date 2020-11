Marktbericht LS-X am Abend

Anzeige

Der DAX kratzt wieder an den Verlaufshochs und kann heute beinahe die 13.300 erreichen. Was waren die Treiber und ist ein Ausbruch nun in Sicht?

Der DAX kratzt wieder an den Verlaufshochs und kann heute beinahe die 13.300 erreichen. Was waren die Treiber und ist ein Ausbruch nun in Sicht?

Nach dem starken Wochenauftakt, der noch am Montag abverkauft wurde, gab es heute den zweiten Anlauf zu den Verlaufshochs. Direkt ab Handelsstart zog der Index an und erreichte sein Tageshoch in letzer Minute. Dort schloss der Markt nach einem ansonsten ruhigen Handelstag.