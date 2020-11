Goldpreis fällt auf gut 1800 US-Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Dienstag fiel der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf rund 1800 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa vier Monaten. Allein seit Wochenbeginn hat Gold etwa 75 Dollar oder rund vier Prozent an Wert verloren. Auch der Silberpreis ist zuletzt deutlich gefallen.

Als wichtigstes Argument für fallende Edelmetallpreise gelten positive Nachrichten zur Corona-Pandemie. Mittlerweile gibt es zu drei Impfstoffkandidaten vielversprechende Testergebnisse. Die Hoffnung lautet, dass die Pandemie mittelfristig einzudämmen ist und weitere Beschränkungen des Wirtschaftslebens vermieden werden können. Gold leidet unter diesem Szenario, weil es als eine Art Absicherung gegen krisenhafte Entwicklungen gilt./bgf/he