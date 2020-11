EM Credit: Verkanntes Potenzial

Warum sollten Anleger in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investieren?

LISA TURK: Die EM-Rentenmärkte haben sich in den letzten zehn Jahren deutlich gewandelt. Früher dominierten Staatsanleihen, inzwischen hat sich jedoch vieles verändert. Unternehmensanleihen nehmen inzwischen eine Sonderstellung ein, und dieser Markt ist hochgradig diversifiziert. Wir sehen heute Emissionen mit einem Volumen von über einer Milliarde US-Dollar, außerdem ist das Emissionsvolumen insgesamt über die letzten Jahre deutlich gewachsen.

Emerging Market Debt ist heute eine eigenständige Asset-Klasse, die sowohl in privaten wie auch institutionellen Portfolios ihren Platz hat. Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern zeichnen sich durch ihr attraktives Risiko-Rendite-Profil aus. Anleger finden hier Unternehmen jeder Größe und jeder Kreditqualität wie auch aus jedem Sektor und jeder Region der Welt. Außerdem können Anleger in Unternehmen investieren, die nicht an den Aktienmärkten gehandelt werden, denn viele Unternehmen geben zunächst Anleihen aus, bevor sie einen Börsengang in Erwägung ziehen.