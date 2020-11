Und täglich grüßt das EEG Autor: Tichys Einblick | 24.11.2020, 17:46 | 38 | 0 | 0 24.11.2020, 17:46 | Zum wiederholten Male begab sich am 18. November in einem unserer Parlamente, mit dem Bundestag sogar dem höchsten, eine Anhörung zum Thema EEG (Erneuerbare Energien Gesetz). Neben vielen anderen Gesetzeswerken bildet das EEG das in Gesetzesform gegossene energiepolitische Elend des Landes in besonderer Weise ab. Weil es nicht mehr funktioniert wie gewünscht, weil es inzwischen Der Beitrag Und täglich grüßt das EEG erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Frank Hennig. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer