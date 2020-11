Bis Anfang dieses Jahres schwankte die Chevron-Aktie ruhig und gelassen in einer Handelsspanne zwischen 102,45 und 133,88 US-Dollar grob seitwärts. Der Ölpreiskrieg aus Anfang 2020 sowie der anschließende Corona-Crash an den Finanzmärkten sorgte bis Mitte März für Abschläge zurück auf 52,97 US-Dollar. Zwar konnte sich in den folgenden Monaten das Papier von Chevron wieder auf 103,59 US-Dollar und somit einen wichtigen Widerstand aus den letzten Jahren erholen, nachhaltig war dieser Anstieg nicht, bis Anfang November traten noch einmal Abschläge auf 65,16 US-Dollar ein. Doch mit der Nachricht mehrerer Impfstoffkandidaten gegen das Corona-Virus kehrte die Zuversicht zurück, allein in diesem Monat konnte Chevron um über 45 Prozent auf über 94,00 US-Dollar zulegen und damit eine wichtige Hürde aus Sommer dieses Jahres knacken.

Endspurt

Sobald die Chevron-Aktie per Wochenschlusskurs über 92,60 US-Dollar zulegt, wird weiteres Aufwärtspotenzial an 100,00 US-Dollar freigesetzt, darüber in den Widerstandsbereich zwischen 102,45 und 103,59 US-Dollar. Für dieses kurze Stück würde sich durchaus noch ein kurzfristiges Long-Investment beispielsweise über das Turbo Long Zertifikat WKN KB5MQW anbieten, dort endet aber auch die vorgestellte Handelsidee. Bei einem Rücksetzer zurück unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 89,41 US-Dollar dürfte sich das Chartbild kurzfristig aber wieder eintrüben und Abschläge auf 83,03 US-Dollar bereithalten. Darunter müsste zwangsläufig mit einem Kurslückenschluss sowie Anschlägen auf 73,59 US-Dollar gerechnet werden.