"Das aktuelle Verbot verkaufsoffener Sonntage zerstört den stationären Handel" (FOTO)

Bocholt (ots) - Stellungnahme zum Verbot des verkaufsoffenen Sonntags in

Nordrhein-Westfalen durch das OVG Münster von Tim Böker, Retail-Chef des

Fahrradhändlers Rose Bikes aus Bocholt und Mitinitiator von "Händler helfen

Händlern":



"Das aktuelle Verbot verkaufsoffener Sonntage zerstört den stationären Handel.

Das Kippen durch das OVG Münster ist ein absoluter Irrsinn. Denn deren

Argumentation hinkt, da sieben statt sechs Verkaufstage nicht nur zu mehr Umsatz

sondern auch zu einer besseren Verteilung der Frequenz führen würde."





"Den stationären Händlern steht durch den Lockdown "light" das Wasser bis zumHals, sie haben mit bis zu 35 Prozent Frequenzrückgang zu kämpfen. Durch dieverkaufsoffenen Sonntage vor Weihnachten hätten die stationären Händler dieMöglichkeit gehabt, das zumindest zum Teil aufzufangen. So verlagert sich dasgesamte Weihnachtsgeschäft nun noch stärker auf den Online-Handel - das istmeiner Meinung nach untragbar. Die ganze Branche inklusive der Verbände sindgefordert, dass der stationären Handel unter Berücksichtigung derCorona-Auflagen seine Existenz und Arbeitsplätze erhalten kann."Über Händler helfen HändlernDie Initiative "Händler helfen Händlern" startete am 19. März 2020, als aufgrundder Corona-Pandemie deutschlandweit nicht systemrelevante stationäre Geschäfteihr Ladentüren schließen mussten. Dazu haben führende mittelständischeHandelsunternehmen eine Gruppe auf der Karriereplattform LinkedIn ins Lebengerufen, die betroffene Unternehmer und Unternehmerinnen informiert unduntereinander vernetzt. Die Gruppe zählt aktuell über 2.900 Mitglieder, darunterHändler, Handels- und Wirtschaftsverbände, Journalisten und Handelsexperten.Händler wie Rose Bikes, BabyOne, MediaMarkt, Saturn, TomTailor und Intersportunter-stützen die Initiative. Im September 2020 wurde die Initiative von der GS1und PricewaterhouseCoopers mit dem ECR-Award "Helden der Stunde" ausgezeichnet.Über Tim BökerTim Böker ist Retail-Chef beim Fahrradhersteller und -händler Rose Bikes ausBocholt und verfügt über umfassendes Handels- und Multichannel-Knowhow. Er istgleichzeitig als Unternehmer an Bord des Mittelständlers, Rose Bikes hat im Jahr2019 die von Tim Böker gegründete Digitalagentur Kommerz in Form einesAnteilstauschs übernommen. Der 32-Jährige ist Mitgründer der Initiative "Händlerhelfen Händlern" die sich während der Corona-Krise auf LinkedIn formierte, umdem Handel zu helfen. Er engagiert sich darüber hinaus als Autor mitGastbeiträgen in Fachmedien und Kolumnen und ist Herausgeber und Co-Autor desFachbuchs "750 Impulse für Online-Shops".Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Vera VaubelE-Mail: mailto:vera@changelog.blogTel.: +49 (0) 160 84 72068http://www.changelog.blogWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/142807/4772942OTS: Pro-Bono-Initiative Händler helfen Händler