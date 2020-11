PureFacts Financial Solutions übernimmt Quartal Financial Solutions und erreicht globale Führungsposition im Bereich WealthTech

PureFacts Financial Solutions – ein führender WealthTech-Anbieter von Lösungen für Gebühren, Reporting und KI-gestützte Predictive Analytics – übernimmt Quartal Financial Solutions , den führenden europäischen Anbieter von Gebührenabrechnungs- und Provisionslösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche.

PureFacts Financial Solutions übernimmt Quartal Financial Solutions (Graphic: Business Wire)

Durch diese Übernahme ist PureFacts in der Lage seinen Kunden noch leistungsstärkere, erfolgskritische, durch künstliche Intelligenz unterstützte und auflagenkonforme Gebührenabrechnungslösungen anzubieten. Darüber hinaus erweitert das fusionierte Unternehmen seine globale Reichweite, um allen beteiligten Stakeholdern marktführende Lösungen und Perspektiven bereitzustellen.

Die beiden erfolgreichen Firmen verfügen jeweils über branchenführende Kompetenz bei der Berechnung von Gebühren und Provisionen. Zusammen stellen sie die leistungsstärkste Gebührenplattform im globalen Finanzmarkt bereit. Das fusionierte Unternehmen profitiert von einer Stärkung seiner Kernkompetenzen zu Datenaggregation, maschinellem Lernen und Expertise in der Finanzbranche.

Dies ist bereits die zweite erfolgreiche Übernahme, die PureFacts in diesem Jahr abgeschlossen hat. Sie folgt im Anschluss an die Übernahme der CRM-Beratungsfirma VennScience im Mai 2020. Unter der Leitung von Gerard Daniels, PureFacts Head of Corporate Development, und mit Unterstützung von erstklassigen Beratern, einschließlich PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. und Goodmans LLP, identifiziert das Team auch zukünftige weitere strategische Übernahmeziele, die am besten zu den Kunden und in die beschleunigte Geschäftsstrategie von PureFacts passen.

Der globale Hauptsitz von PureFacts verbleibt in Toronto (Kanada), während der europäische Hauptsitz des Unternehmens im Zürcher Büro von Quartal angesiedelt wird. PureFacts CEO Robert Madej übernimmt die Leitung der neuen Geschäftseinheit und PureFacts President Rajini McRae erweitert ihre Rolle auf den globalen Geschäftsbereich. Quartal CEO Thierry Zuppinger wurde zum General Manager Europa und Asien, des fusionierten Unternehmens ernannt.