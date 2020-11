Der Software-Konzern PSI meldet einen neuen Auftrag: Man sei von der ENERVIE Vernetzt GmbH, einem regionalen Verteilnetzbetreiber in Südwestfalen, mit der Implementierung der Lösung PSIsaso/DSO beauftragt worden, so die Berliner. „Damit kann Enervie Vernetzt umfangreiche Prognosen und Planungsdaten zusammenfassen, zukünftige Netzzustände prognostizieren und die erweiterten Anforderungen an den Redispatch-Prozess aufgrund der ...