Der CEO von RYU Apparel Inc. informiert über drei wichtige Entwicklungen beim Unternehmen

Vancouver (BC), 24. November 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF) („RYU“ oder das „Unternehmen“), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, einen zweiten Brief von CEO Cesare Fazari bereitzustellen, in dem er über aktuelle Entwicklungen rund um das Unternehmen berichtet.

Sehr geehrte Aktionäre,

In meinem ersten Brief als CEO habe ich mich verpflichtet, dass wir unsere Investoren konsequent über unsere betrieblichen Fortschritte auf dem Laufenden halten würden. In meinem letzten CEO-Update habe ich die Einzelheiten unserer Phase-I-Unternehmensinitiativen umrissen. Wir machen nach wie vor schnelle Fortschritte und es ist mir erneut eine Freude, über drei wichtige Entwicklungen im Rahmen der zweiten Phase unserer Unternehmensstrategie zu informieren.

RYU ha t eine neue V ersandl ösung eingeführt, die mehrere Lager umfasst und da mit erreicht, dass das kanadische Inventar auch für Kunden in den Vereinigten Staaten zugänglich ist . Die Lösung von RYU, die auf Versandzonen verzichtet, konsolidiert Lieferungen, verkürzt die Lieferzeiten und senkt die Kosten, während zugleich die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungen bei Einzellieferungen minimiert wird. Darüber hinaus sollte die Integration von RYUs ShopifyPlus direkt in das Lager noch vor Ende des vierten Quartals 2020 abgeschlossen sein. Diese Aktivierungen fördern das Engagement des Unternehmens für eine „Digital First“-E-Commerce-Infrastruktur und verstärke n unsere globale Partnerschaft mit Afterpay (ASX: APT), dem führenden Anbieter von „Buy Now , Pay Later “-Zahlungen (in etwa.: Kaufen Sie jetzt, bezahlen Sie später) , sowie die Umstellung unseres Onlineshops auf die Shopify -P lattform ( TSE: SHOP). Ich freue mich unglaublich, Grant Matzen i m Rahmen unserer Omni-Channel-Strategie in der RYU-Familie begrüßen zu können. Herr Matzen wird für die Wiedereinführung und den Ausbau der Großhandelsabteilung von RYU für Nordamerika zuständig sein. Herr Matzen ist ein erfahrener Vertriebs- und Marketingexperte mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Tätigkeit mit Kultmarken in der Sport- und Lifestyle-Modebranche wie Under Armour (NYSE: UAA), Vans, Quiksilver und Roxy. Zuletzt war Herr Matzen bei Stormtech Performance Apparel als Sales Manager, Retail and International ( in etwa: Verkaufsmanager, Einzelhandel und international) tätig. In dieser Funktion richtete er eine vollständige Großhandelsabteilung ein, baute das Vertriebsteam aus und entwickelte eine Strategie f ür die Einführung der Marke auf dem Einzelhandelsmarkt. Herr Matzen meinte: „Ich freue mich ungemein, dem Team von RYU beizutreten, da dies eine Marke ist, die ich schon seit Jahren bewundere. Teil der hochwertigen Produkte, der Botschaft des Respekts und des bestehenden Teams von RYU zu sein - das ist wirklich inspirierend. Ich sehe erstaunliche n Entwicklungen für RYU entgegen .“ Zuletzt halte ich alle I nteressenten - egal ob Sie neu bei uns oder mit unserer Story vertraut sind - an, unsere neueste Unternehmenspräsentation anzusehen. Ich halte mich, was meinen Glauben an die Kraft der RYU-Marke und die Qualität unserer Produkte angeht, nicht zurück und ich bin zuversichtlich, dass diese Präsentation verdeutlichen kann, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun, und wie unsere Erfolgsvision aussieht.