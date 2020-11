Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut eines Berichts planen Bund und Länder einen vorgezogenen Ferienbeginn. Die Weihnachtsferien sollen nach dem Willen der Bundesregierung nicht am 19. sondern am 16. Dezember starten, berichtet der Nachrichtensender n-tv am Dienstagabend unter Berufung Verhandlungskreise. Die Ministerpräsidenten der Länder sollen dem zustimmen, berichten mehrere Medien unter Berufung auf eine aktualisierte Fassung eines Beschluss-Entwurfs der Bundesländer.Dies solle mehr Sicherheit für die erwarteten Familientreffen an Weihnachten bringen, heißt es. Auch ein Wechselunterricht ab Jahrgangsstufe sieben wird demnach diskutiert, wenn die Inzidenz oberhalb des bundesweiten Durchschnitts liege. Öffnungen im Kulturbereich seien nicht mehr vorgesehen, hieß es.