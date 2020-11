The Open Group und Internationale Fernmeldeunion kooperierien bei der Entwicklung digitaler Strategien für Regierungsbehörden

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wollen The Open Group und die ITU die notwendigen Fähigkeiten für digitale Regierungsstrategien und eine bürgerorientierte „Enterprise Architecture“ (EA) fördern, schulen und aufbauen.

Heute haben The Open Group , das anbieterneutrale Technologiekonsortium, und die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die UN-Agentur für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), eine Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Innovation und Transformation in Regierungsbehörden bekannt gegeben, um eine effizientere, zielgerichtetere Politik sowie eine optimale Nutzung der IKT-Infrastruktur zu fördern.

„Niemals zuvor übten digitale öffentliche Dienstleistungen einen so weitreichenden Einfluss auf das Leben von Bürgern rund um den Globus aus“, so ITU-Generalsekretär Houlin Zhao. „Durch diese Partnerschaft mit The Open Group verdoppelt die ITU ihre Anstrengungen, Regierungen weltweit dabei zu unterstützen, die Einführung und Implementierung effizienter und bürgerorientierter digitaler Lösungen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu beschleunigen.“

Mit den notwendigen Beratungsleistungen und Materialien werden Länder mit knappen Ressourcen besser positioniert sein, digitale Strategien in implementierfähige Großsysteme umzusetzen. Vor diesem Hintergrund schließt die strategische Allianz von ITU und The Open Group die Lücke zwischen digitalen Investitionen und Best-Practice-Architekturansätzen zur Verwirklichung der SDGs.

Doreen Bogdan-Martin, Leiterin des Telecommunication Development Bureau (BDT) der ITU, kommentiert: „Die Anwendung digitaler Lösungen und Technologien zur Verbesserung digitaler öffentlicher Dienstleistungen ist eine wichtige Voraussetzung, um die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und den Erholungsprozess zu unterstützen. Für die Konzeption, Implementierung und Inbetriebnahme digitaler öffentlicher Dienstleistungen in großem Maßstab ist eine architektonische Herangehensweise von entscheidender Bedeutung. Eine Unternehmensarchitektur hilft Regierungen, den Bedürfnissen einzelner Sektoren mit spezifischen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig den organisatorischen Transformationsprozess und die Modernisierung von Regierungsdienstleistungen insgesamt zu unterstützen. Gemeinsam mit The Open Group können wir die Tools und Beratungsleistungen bereitstellen, die die Länder benötigen, um einen EA-Ansatz zu verwirklichen.“