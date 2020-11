Mit kleinem Makel, Kommentar zur Dax-Reform von Christopher Kalbhenn Frankfurt (ots) - Die wohl bedeutendste Veränderung in der Geschichte der Dax-Indexfamilie ist perfekt. Mit einer Ausnahme wird die Deutsche Börse ihre im Rahmen des Marktkonsultationsverfahrens zur Diskussion gestellten Vorschläge umsetzen. In mehreren Schritten bis zum September 2021 wird es zu einschneidenden Änderungen in den Regeln und der Gestalt der Dax-Indizes kommen, darunter die Vergrößerung des Dax, die Streichung des Ranglistenkriteriums Börsenumsatz und erhöhte Qualitätsanforderungen an die Indexunternehmen.

In mehrfacher Hinsicht führt die Reform, die weit über die aus dem Wirecard-Skandal zu ziehenden Konsequenzen hinausgeht, zu Verbesserungen. Neben der Erhöhung der Qualitätsanforderungen an die Emittenten werden die Regeln klarer sowie Indexumbesetzungsentscheidungen vorherseh- und nachvollziehbarer. Außerdem wird eine stärkere Annäherung an international übliche Standards erreicht.