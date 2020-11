Lufthansa holt sich eine Milliarde Euro bei Anlegern

Die Lufthansa hat eine neue Anleihe ausgegeben. Das Emissionsvolumen beziffert der Luftfahrtkonzern auf eine Milliarde Euro. „Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren war nach erfolgreichen Investorengesprächen am Vortag rund 4-fach überzeichnet”, so das MDAX-notierte Unternehmen am Dienstag zu dem unbesicherten Euro-Papier. Fällig wird die Anleihe am 29. Mai 2026, der jährliche Zins liegt bei 3,0 Prozent.Vor zwei ...