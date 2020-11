FARO bringt die neueste Vantage-Laser-Tracker 6DoF-Sonde auf den Markt

--Höchstpräzises tragbares Inspektionswerkzeug schneller und einfacher zu bedienen--

LAKE MARY, Florida, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- FARO Technologies, Inc. (Nasdaq: FARO), ein weltweit führendes Unternehmen für 3D-Messtechnik, AEC (Architecture, Engineering & Construction) und Analytik für öffentliche Sicherheit, kündigte heute die nächste Generation der Vantage Laser Tracker 6 Freiheitsgrade (6DoF) Sonde an. Die neue 6Probe bietet außergewöhnliche Portabilität und ist kompatibel mit den FARO VantageS6- und VantageE6-Laser Trackern, so dass Anwender Produkte schneller und mit höherer Genauigkeit bauen, prüfen und messen können.

Die 6Probe ist eine kostengünstige 6DoF-Lösung, die die Anforderungen an dynamische Messung, Geschwindigkeit und Genauigkeit der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen erfüllt. Mit kinematischen, selbsterkennenden Taststiften können Anwender jetzt schnell die Tastspitze wechseln und ohne Neukalibrierung messen und auch verborgene Bereiche außerhalb der Sichtlinie des Trackers mit größeren Akzeptanzwinkeln messen. Das Ergebnis ist ein fortschrittliches Tool-Upgrade, das die Produktivität und Effizienz steigern soll. Tatsächlich kann der typische Anwender der neuen 6Probe jetzt an jedem Arbeitstag mindestens 30 Minuten Zeit sparen.