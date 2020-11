Taipeh Exchange macht Nachhaltigkeit zum Eckpfeiler des Kapitalmarktes

Die Taipei Exchange (TPEx) hat am 6. Oktober 2020 operative Anweisungen für Nachhaltigkeitsanleihen („Operational Directions for Sustainability Bonds“) bekannt gegeben. Damit wurde der Weg für den ersten Börsengang von Nachhaltigkeitsanleihen in Taiwan frei. Am 6. November debütierten an der TPEx zwei nach den neuen Richtlinien emittierte Anleihen mit einem Wert von insgesamt 70 Millionen USD – ein Meilenstein nicht nur für die TPEx, sondern auch für das Anliegen der nachhaltigen Entwicklung an den Kapitalmärkten Taiwans.

Philip Chen, Chairman der TPEx, erläutert die führende Rolle der TPEx bei der Förderung der Nachhaltigkeit: „Wir haben 2017 grüne Anleihen an der TPEx eingeführt und so ein reguliertes Umfeld für grüne Projekte geschaffen mit dem Ziel, die Finanzierungslücke zu schließen. Schon bald nach der Einführung erzielte der Markt ein signifikantes Wachstum. Mit der Weiterentwicklung des Marktes für grüne Anleihen zu einem umfassenden Markt für nachhaltige Anleihen wollen wir nun den Kapitalfluss in sozialverträgliche und nachhaltige Projekte erleichtern.“ Wie er betont, werden die auf die Verwendung der Erlöse angewandten Klassifizierungsnormen, die Anforderungen an externe Prüfungen sowie die Bilanzierungsvorschriften für den nachhaltigen Anleihemarkt der TPEx den höchsten Standards weltweit gerecht. Diese beinhalten die Prinzipien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) sowie die Mechanismen, die an anderen führenden Wertpapierbörsen Anwendung finden.

Als Besitzerin des Zertifikats „Exchange Introducing New Listing Guidelines“, das von den Green Bond Pioneer Awards 2018 verliehen wurde, hat die TPEx bislang 46 grüne Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtwert von 4,8 Milliarden USD notiert, einschließlich 1 Milliarde USD, die von einer Tochtergesellschaft des weltweit führenden Anbieters von Offshore-Windkraftanlagen, Ørsted A/S, ausgegeben wurden.

„Der Erfolg des Markts grüner Anleihen zeigt einen starken Appetit der Anleger in Taiwan auf ESG-Instrumente. Im Juni 2020 haben wir mit dem TIP TPEx CSR Index den ersten Index mit Schwerpunkt auf CSR eingeführt, um unsere bestehenden ESG-Indizes zu ergänzen“, fügt Chen an. „Über die Produktinnovation hinaus ist die TPEx mit der Einführung neuer Vorschriften noch einen Schritt weitergegangen und hat die größeren börsennotierten Unternehmen und Unternehmen aus den Sektoren Lebensmittel, Chemie und Finanzen verpflichtet, einen jährlichen CSR-Bericht zu veröffentlichen. In diesem Jahr ist die TPEx außerdem zu einem Mitunterstützer der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) geworden und hat sich dem Ziel verschrieben, dem weltweiten Trend zu folgen und den Rahmen für die Offenlegung von Klimarisiken zu verbessern.“

„Die TPEx hat sich nie zurückgehalten, wenn es um die Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) und anderer wichtiger Initiativen ging“, schloss Chen. „Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, ist sofortiges Handeln geboten, um das Bewusstsein für nachhaltiges Wachstum zu fördern, indem wir die Nachhaltigkeitsziele in den Mittelpunkt der Kapitalmärkte stellen.“

Über die TPEx

Die TPEx wurde 1994 als Mitglied der World Federation of Exchanges gegründet und strebt Wachstum mit einer Vision der Nachhaltigkeit an, um unterschiedlichen Bedürfnissen von Wertpapieremittenten und Investoren gerecht werden zu können. Seit langem widmet sich die TPEx der Förderung von aufstrebenden Unternehmen der Hightech- und Kreativbranchen, den es einen unkomplizierten Weg zur Kapitalbeschaffung anbietet. Ferner hat die TPEx einen schnell wachsenden Anleihemarkt aufgebaut. Nähere Informationen unter: https://www.tpex.org.tw/web/index.php?l=en-us

