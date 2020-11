SHIELD kündigt DeviceSHIELD an, um kleine Unternehmen während der COVID-19-Pandemie vor Cyber-Betrug zu schützen

MENLO PARK, Kalifornien, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- SHIELD, das weltweit führende Cyber-Sicherheitsunternehmen, das sich auf Cyberbetrug und Identitätsüberprüfung spezialisiert hat, stellte heute DeviceSHIELD vor, eine Cyberbetrugslösung, die speziell zur Bekämpfung der Zunahme von Betrugsangriffen auf Online-Unternehmen während der COVID-19-Pandemie entwickelt wurde. Sie liefert verwertbare Informationen in Echtzeit, um gefälschte Geräte zu identifizieren und Unternehmen vor schlechten Akteuren, Rufschädigung und betrügerischen Transaktionen zu schützen.

Während der COVID-19-Pandemie hat sich der Cyberbetrug zur am schnellsten wachsenden Form krimineller Aktivitäten entwickelt, wodurch sowohl Unternehmen als auch Verbraucher einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Heutzutage führen die Verbraucher mehr digitale Transaktionen durch und nutzen zunehmend mehr Online-Anwendungen. SHIELD hat mehrere Schlüsselindustrien identifiziert, in denen Cyber-Betrug als Folge der COVID-19-Pandemie zugenommen hat, nämlich On-Demand-Dienste wie Lebensmittellieferung und Ride-Hailing, E-Commerce und Marktplatz-Plattformen, Online-Gaming, E-Wallets, Treue- und Cashback-Angebote, Online-Banking und Unterhaltung.

Im Laufe des letzten Jahres sind auch die Werkzeuge, die Hacker benutzen, viel ausgefeilter geworden. Betrüger nutzen jetzt Emulatoren, App-Cloner, virtuelle private Netzwerke (VPNs) und GPS-Spoofer (Global Positioning System) von mobilen Geräten aus, um Betrug zu begehen.

„Mehr Online-Transaktionen bedeuten mehr Schwachstellen für Cyber-Betrug, und die COVID-19-Pandemie hat dies relevanter denn je gemacht", so Justin Lie, CEO von SHIELD. „43 % der Online-Angriffe zielen jetzt auf kleine Unternehmen ab, während nur 14 % aktiv darauf vorbereitet sind, sich zu verteidigen.2 Wir haben eine Technologie zum Schutz von Online-Branchen geschaffen, die unserer Meinung nach am stärksten von COVID-19 betroffen sind. Alle Unternehmen mit weniger als 100.000 monatlich aktiven Nutzern erhalten sie jedoch kostenlos, was etwa 90 % aller Online-Unternehmen entspricht."