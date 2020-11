BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu SPD-Fraktion/Bundestagsvizepräsidentin:

"Am Ende gibt es nur Verlierer: Ulla Schmidt verließ auf halber Strecke der Mut, dennoch ließ sie mit ihrer Gegenkandidatur Rolf Mützenich ziemlich bedröppelt aussehen. Der Fraktionschef hat - wie schon im Fall der Wehrbeauftragten Eva Högl - mit einer Personalie für großen Ärger in seiner Fraktion gesorgt. Dagmar Ziegler tritt nun das Amt mit einer schweren Bürde an. Und die wenig rühmliche jüngere SPD-Geschichte ist um eine Posse reicher."/ra/DP/he