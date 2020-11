FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Umgang mit der AfD:

"In den zurückliegenden 36 Monaten hat sich gezeigt, dass die AfD meist herzlich wenig auf die parlamentarischen Spielregeln gibt. Der Vergleich mit US-Präsident Donald Trump liegt zumindest in dieser Hinsicht nahe: Die Hoffnung, jemanden mit Hilfe des demokratischen Betriebs einhegen oder gar bezwingen zu können, kann sich nicht erfüllen, wenn dieser ausdrücklich angetreten ist, es dem Betrieb mal so richtig zu zeigen. Für die meisten Parlamentarier war am vergangenen Mittwoch daher ein absoluter Tiefpunkt erreicht: Dass die AfD ihre Rechte dazu benutzte, Störer ins "Hohe Haus" einzuschleusen, die sich buchstäblich gegen andere Abgeordnete in Stellung brachten, war ein Tabubruch. Die Empörung darüber ist mehr als berechtigt."/ra/DP/he