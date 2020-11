HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum vorgezogenen Ferienbeginn in Bayern:

"Nun die plötzliche Entscheidung, die Weihnachtsferien vorzuverlegen: Sie ist tatsächlich vernünftig, weil sie den Familien etwas mehr Sicherheit an den Festtagen bietet. Sie hat aber neuerlich nichts mit konzeptioneller Arbeit oder vorausschauender Planung zu tun, die den Lehrern vor Ort das Arbeiten enorm erleichtert hätte. Die Entscheidung fügt sich nahtlos in das Prinzip der Flickschusterei ein. Vor knapp zwei Wochen erteilte Kultusminister Piazolo längeren Weihnachtsferien in einer verschwurbelten Antwort eine Absage. Am Dienstag nun hat der Macher Söder das Machtwort gesprochen, dass die Ferien vorverlegt werden. Der Plan kam nicht von Piazolo, er berichtete, er sei "eingebunden" gewesen und sein Ministerium arbeite "schon" (!!!) an der konkreten Ausgestaltung. Das sagt eigentlich alles."/ra/DP/he