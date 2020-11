Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Weihnachten und Corona Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.11.2020, 05:35 | 45 | 0 | 0 25.11.2020, 05:35 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Weihnachten und Corona: "Berlins Regierender Bürgermeister Müller wirkt gönnerhaft, wenn er Weihnachtsfeste "zulassen" will, weil "so viele Menschen so viel mitgemacht haben in den letzten Monaten". Das klingt, als beschenkte die Politik brave Bürger. Es ist aber umgekehrt: Sie beschneidet Freiheiten, weil ein Virus das nötig macht. Das aber schert sich nicht um Feiertage. Nicht nur Weihnachtsmuffel müssen bangen, dass eine zu früh versprochene Geselligkeit "zwischen den Jahren" die bis dahin hoffentlich abgeflachte Infektionskurve wieder hochtreibt. Um die Gefahr zu mindern, empfehlen die Ministerpräsidenten Selbstquarantäne vor dem Fest. (...) Viele Leute werden die weihnachtliche Großzügigkeit der Politik eher als Eingeständnis werten, dass Ausnahmen statthaft sind - und dann selbst entscheiden wollen, wann für sie Weihnachten ist."/ra/DP/fba Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer