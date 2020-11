MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zur Dax-Reform:

"Die nun beschlossene Reform des Dax stärkt den Leitindex wieder und schafft damit eine Voraussetzung, um mehr Kapital in den Anlageplatz Deutschland zu locken. Die Forderung, mit der Reform auch moralische und politische Kriterien einzuführen, wurde nicht aufgenommen. Am Niedergang vieler Auto- und Finanzwerte freilich hat man gesehen, dass sich die Sichtweise der Anleger auch schnell ändern kann. Gut möglich also, dass der ökologisch orientierte ESG-Dax seinem großen Bruder künftig stärker Konkurrenz macht und mehr Kapital anzieht. Zu wünschen wäre es."/ra/DP/he