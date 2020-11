LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Rechtsextremismus/Feuerwehr:

"Nicht neu ist, dass sich rechtsextremistische Einstellungen bei etwa 15 Prozent der Deutschen finden. Das ist der Forschung seit den 70er Jahren bekannt - und hat sich nicht wesentlich verändert. Auch Parteien, die in zentralen Teilen rechtsextrem sind, hat es immer wieder in den Parlamenten der Bundesrepublik gegeben. Neu ist allerdings, dass sich die einst öffentlich eher schweigenden 15 Prozent nun nicht mehr zurückhalten. Gemeint sind nicht nur die Holocaust-Verharmloserinnen sowie einige durchgeknallte Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute. Gemeint sind eben auch jene Menschen, die es bei ihrem Protest gegen Corona-Einschränkungen nicht stört, wenn sie "Seit an Seit" mit Rechtsextremen marschieren."/ra/DP/he