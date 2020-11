DORTMUND (dpa-AFX) - Viererpack gegen Hertha BSC, Doppelpack gegen den FC Brügge - Erling Haaland wird für Borussia Dortmund mehr und mehr zum Erfolgsgaranten. Nur drei Tage nach seiner Gala in Berlin pflegte der Norweger auch beim 3:0 (2:0) über die Belgier in der Champions League seinen Ruf als Tormaschine. Mit 16 Treffern nach nur 12 Spielen in der Königsklasse sorgte er für eine historische Bestmarke, von der selbst Superstars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nur träumen konnten. "Erling ist ein fantastischer Spieler. Er arbeitet jeden Tag auf und neben dem Platz", schwärmte sein an diesem Abend kongenialer Sturmpartner Jadon Sancho.

Die beiden Dortmunder Ausnahmetalente Haaland (18./60. Minute) und Sancho (45.) bescherten der Borussia dank ihrer Treffer eine glänzende Ausgangslage. Mit dem dritten Vorrundensieg in Serie festigte das Favre-Team seine Tabellenführung und benötigt nun aus den beiden ausstehenden Gruppenspielen gegen Lazio Rom und in St. Petersburg nur noch einen Punkt für den Einzug in die K.o.-Runde. "Wir haben heute einen großen Schritt nach vorne gemacht", befand BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bei DAZN.