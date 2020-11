Varta, Nel Asa, Biontech, Nikola – Neustart 2021!

Liebe Leser, wir haben gerade unsere Depots einem Update unterzogen und man kann es nicht anders sagen – unsere Nachkäufe und Aufstockungen bei rund 11.500 im DAX haben die Depots nur so nach oben katapultiert. Wir zeigen dies einmal in Form des Tradingdepots – das Markenwertportfolio und das Favoritendepot sehen genauso grün aus – ganz transparent, da wir unsere Depots jetzt neu aufsetzen werden, exklusiv für unsere Abonnenten. Fokus 2021 – schon jetzt und in unserem Abo noch zum alten 2020er-Preis.

Antizyklisches Investieren ist unser Ansatz bei Feingold Research, seit so vielen Jahren nun. Und wir fahren sehr gut damit. Wenn andere hinter dem Markt her hetzen, können wir die Tage genießen. So wie heute. Dabei ist es das wichtigste – bitte achtet auf Sentiment und Volatilität. Schaut auf den VDAX-New – die 42 im November waren ein Geschenk. Ein Elfmeter um LONG, nicht short wie so viele, zu gehen im Aktienmarkt. Fear and Greed dazu, Lesen der Vola und der Sentiments – mehr ist es nicht. So schwer und doch so einfach. So predigen wir es unseren Abonnenten aber vor allem – wir erklären es!