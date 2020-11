---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



u-blox Capital Markets' Day



- Erhöhte Geschäftstätigkeit getrieben durch die Region APAC und den Automobilsektor



- Kein Paradigmenwechsel in Bezug auf die langfristige Strategie erwartet, doch der kurzfristige Ausblick ist durch Unsicherheiten von Covid-19 getrübt

Thalwil, Schweiz - 25. November 2020 - u-blox (SIX:UBXN,OTC:UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, hält heute seinen jährlichen Capital Markets' Day für Analysten und Investoren ab. Im Rahmen des Updates zum Geschäftsgang berichtet u-blox, dass das Unternehmen nach dem Abschwung, der im zweiten und dritten Quartal 2020 aufgrund des schwierigen Covid-19-Umfelds zu verzeichnen war, erhöhte Aktivitäten in allen Segmenten und Industrien des Unternehmens beobachtet. Die Geschäftsaktivitäten von u-blox haben sich in Asien, wo die Volkswirtschaften im Vergleich zu anderen Regionen früher wieder geöffnet wurden, am stärksten erholt. Das Unternehmen berichtet auch, dass der Automobilsektor, der von den weltweiten Produktions- und Geschäftsschliessungen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, eine Wiederbelebung der Aktivitäten verzeichnet und eine wichtige Triebfeder für die jüngste Erholung der Unternehmensleistung ist. Der monatliche Auftragseingang ist seit Mai in jedem aufeinanderfolgenden Monat stark angestiegen.



Auch wenn die jüngsten Entwicklungen positiv sind, gibt es angesichts der wachsenden Risiken immer noch beträchtliche Unsicherheiten bis ins Jahr 2021, die von der zweiten Welle von Covid-19-Infektionen und den daraus resultierenden Lockdown-Situationen weltweit ausgehen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, in einer starken finanziellen Position zu bleiben und stellt die eingeleiteten Kosteneinsparungs- und Effizienzmassnahmen in Höhe von jährlich CHF 15 Millionen sicher. F&E-Prioritäten und -Ausgaben werden überprüft, um u-blox' Technologieführerschaft und Innovation mit den Zielen des freien Cash-Flows in Einklang zu bringen.