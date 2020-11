SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

25. November 2020

SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

Verstärkt globale Präsenz in Region mit attraktiven Wachstumsaussichten

Produktionsanlagen auf neustem Stand (Produktion von Füllmaschinen und Verpackungsmänteln)

Chance zur noch konsequenteren Nutzung der SIG-Technologie, um sich entwickelnde Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen

Volle Kontrolle über Unternehmen mit sehr attraktivem Wachstums- und Finanzprofil

Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie ab 2021; Nettoverschuldung weitgehend unverändert

SIG Combibloc hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des Joint-Ventures für den Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan, unterzeichnet, indem sie die 50%ige Beteiligung ihres Partners Obeikan Investment Group (OIG) an den beiden Joint-Venture-Gesellschaften erwirbt. Der Abschluss der Transaktion hängt von marktüblichen Bedingungen ab, darunter wettbewerbsrechtliche Genehmigungen in Saudi-Arabien und weiteren Ländern. Die Übernahme wird die globale Präsenz von SIG stärken und die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens verbessern.

Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie von SIG, die globale Präsenz durch die Erschliessung neuer geografischer Gebiete zu erweitern. Als 100%iges Mitglied der SIG-Gruppe wird das Unternehmen im Nahen Osten und Afrika noch besser positioniert sein, um von der Erfahrung von SIG bei der Entwicklung verbraucherorientierter und innovativer Lösungen für seine Kunden zu profitieren. SIG Combibloc Obeikan beliefert die Kunden im Nahen Osten und in Afrika aus einer Produktionsstätte in Riad, Saudi-Arabien, die vollständig in das globale Produktionsnetzwerk von SIG integriert wird.