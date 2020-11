DGAP-News EarthRenew Inc: EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.11.2020, 07:18 | 62 | 0 | 0 25.11.2020, 07:18 | EarthRenew Inc: EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt ^

DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie EarthRenew Inc: EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt

25.11.2020 / 07:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt

Die wichtigsten Punkte:

- EarthRenew verkaufte 25 Tonnen ihres GrowER-Düngers an NorthWind Land Resources Inc. zur Verwendung in einem Projekt zur Rekultivierung von Ölbohrstellen in der Nähe von Red Deer, Alberta.

- NorthWind verwendete 7,69 Tonnen pro Acre auf dem drei Acre großen Gelände, um Probleme mit der Bodenverdichtung zu lösen, die den Neubewuchs begrenzen.

- EarthRenews GrowER-Dünger kann die mikrobielle Aktivität und die Bodengesundheit verbessern, den Neubewuchs fördern und dazu beitragen, das große Umweltproblem bei der Sanierung von Ölbohrstellen anzugehen. Toronto, 25. November 2020. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt den ersten Verkauf von Düngemitteln im Jahr 2020 bekannt. Das Unternehmen verkaufte 25 Tonnen seines organischen Düngemittelprodukts an NorthWind Land Resources Inc. ("Northwind"), ein Landrekultivierungsunternehmen. Der Dünger wird von NorthWind bei einem Projekt zur Rekultivierung von Ölbohrstellen in der Nähe von Red Deer, Alberta, eingesetzt.

Die Größe des rekultivierten Geländes beträgt 3 Acres (ca. 12.100 m2) und NorthWind verwendete Spezialgeräte, um pro Acre 7,69 Tonnen von EarthRenews GrowER-Düngemittelprodukt mittels Anwendung im Unterboden auszubringen. Diese Landfläche ist derzeit mit schwerwiegenden Bodenverdichtungs- und Belüftungsproblemen konfrontiert, die das Pflanzenwachstum einschränken, während die Vorhabenträger die Landflächen für eine gleichwertige Bodeneignung sanieren. Es wird erwartet, dass die Anwendung von EarthRenews GrowER-Dünger im Unterboden dieser Landflächen die natürliche mikrobielle Aktivität fördert, die Bodengesundheit verbessert und das Vegetationswachstum anregt. Diese Art von Arbeiten wurde in der Vergangenheit auf anderen Landflächen durchgeführt und hat nachweislich das Pflanzenwachstum erheblich verbessert. Seite 2 ► Seite 1 von 3 EarthRenew Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer