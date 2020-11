Basilea gibt Annahme von Pfizers Antrag auf Marktzulassung des Antimykotikums Isavuconazol (Cresemba) bei invasiver Aspergillose zur regulatorischen Prüfung in China bekannt Nachrichtenquelle: globenewswire | 25.11.2020, 07:15 | 51 | 0 | 0 25.11.2020, 07:15 | Zweite Indikation zusätzlich zu Mukormykose in Prüfung



Basel, 25. November 2020 Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass der von ihrem Lizenzpartner Pfizer Inc. (NYSE: PFE, “Pfizer”) eingereichte Antrag auf Marktzulassung in China für das Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver Aspergillose vom Center for Drug Evaluation bei der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) zur Prüfung angenommen wurde. Im August 2020 hatte Basilea bereits bekannt gegeben, dass die NMPA einen Zulassungsantrag für Cresemba zur Behandlung von Mukormykose zur Prüfung angenommen hat. David Veitch, Chief Executive Officer, sagte: „Invasive Aspergillose und Mukormykose sind die beiden häufigsten Formen invasiver Schimmelpilzinfektionen und häufige Ursachen für Morbidität und Mortalität bei Blutkrebspatienten, die sich einer intensiven Chemotherapie unterziehen. China ist für Cresemba ein kommerziell sehr wichtiger Markt und macht mehr als 15 Prozent des Weltmarkts für neuere Antimykotika aus. Wir sind daher sehr zufrieden mit den Fortschritten, die Pfizer in China macht. Die Annahme der Anträge auf Marktzulassung von Isavuconazol zur regulatorischen Prüfung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um Cresemba auf den chinesischen Markt zu bringen und die bisher nicht gedeckten medizinischen Bedürfnisse von Patienten mit invasiven Schimmelpilzinfektionen zu adressieren.“ Im November 2017 hatten Basilea und Pfizer ihren für Europa (mit Ausnahme der nordischen Länder), Russland, die Türkei und Israel bestehenden Lizenzvertrag auf China, einschliesslich Hongkong und Macau, sowie 16 Länder im asiatisch-pazifischen Raum erweitert. Im Rahmen der Vereinbarung mit Pfizer hat Basilea derzeit noch Anspruch auf regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu rund 630 Mio. US-Dollar sowie auf umsatzbezogene Lizenzgebühren (Royalties) im Mittzehner-Prozentbereich. Cresemba wurde bisher in über 50 Ländern zugelassen und wird derzeit in 48 Ländern vertrieben, darunter die Vereinigten Staaten, die meisten EU-Mitgliedstaaten und mehrere weitere Länder innerhalb und ausserhalb Europas. Für den 12-Monatszeitraum bis Ende Juni 2020 beliefen sich die weltweiten «In-Market»-Umsätze von Cresemba auf 230 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 30 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.1 Seite 2 ► Seite 1 von 3 Basilea Pharmaceutica Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







