Wechsel im Team von UBS Asset Management Österreich

Elena Schröder hat an der Hochschule für Finanz- und Verwaltungswesen in Prag in Wirtschaftswesen und Management abgeschlossen. Zuletzt war sie als Marketing Officer in der LGT Bank, Zweigniederlassung Österreich, tätig.

Klaus Zentner, Head UBS Asset Management Austria: "Wir freuen uns Elena Schröder im Team willkommen zu heißen und bedanken uns ganz herzlich bei Gudrun Schmit für die jahrelange exzellente Zusammenarbeit und wünschen ihr zur Pensionierung alles Gute für ihren nächsten Lebensabschnitt!"