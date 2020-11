Softing AG: GlobalmatiX als Projektpartner für Autonomes Fahren und als Ersteller und Betreiber eines 5G-Campusnetzwerks ausgewählt

Die Datenerfassung wird aus den stehenden und fahrenden Fahrzeugen live und in Echtzeit- Übertragung erfolgen und auf gesicherten Servern gespeichert ("Connected Vehicle to Cloud"). Hierfür wird durch die Softing-Tochter GlobalmatiX eine Infrastruktur in einem für diese Zwecke reservierten 5G-Mobilfunknetz aufgebaut. Dazu liefert Softing/ GlobalmatiX die nötigen Messysteme, Telematik-Einheiten und Mobilfunkinfrastruktur für das 5G-Mobilfunknetzwerk sowie dessen direkt verbundene Anwendungen. Neben Fernwartung und Live-Fahrzeugdiagnose gehört hierzu auch ein Real-Lab zur Unterstützung der Forschung und Entwicklung sowie die An- und Einbindung von Straßensensoren ("Smart Road").

Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG: "Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein für die GlobalmatiX AG. Die Steuerung von öffentlichem Nahverkehr über selbstfahrende Elektrobusse inklusive Autonomen Fahren im Level 5 und Fernwartung ist ein spannendes Projekt für die Zukunft des ÖPNV. Für GlobalmatiX und Softing ist dieses Projekt strategisch, weil wir darüber frühzeitigen Zugang zu einer reellen 5G-Testumgebung erhalten, um smarte Produkte im Bereich Connected Machine, Connected Factory und Connected Vehicle zu entwickeln und die Digitalisierung mit x2Cloud mitzugestalten."



