CREDIT SUISSE stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 20 Euro angehoben. Analyst Jakob Bluestone zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistischer für das Geschäft in den USA. Aber auch außerhalb zeige sich der Telekomanbieter solide. T-Mobile und die übrigen Aktivitäten hätten mithin das Potenzial für höhere Bewertungen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 04:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Telekom Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de