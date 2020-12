Karlheinz Hornung (47), Mitglied des Vorstands der Metallgesellschaft AG seit Juli 1998, und verantwortlich für das Ressort Controlling, übernimmt ab sofort zusätzlich das Ressort Rechnungswesen. Dr. Michael Ramroth (38) wird vom 15.6.1999 an als Generalbevollmächtigter der Metallgesellschaft AG (mg), Frankfurt am Main, für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Finanzen, Investor Relations und Steuern verantwortlich zeichnen. Dr. Ramroth war seit November 1997 Mitglied des Vorstandes der CeramTec AG in Plochingen, einer Tochtergesellschaft der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, und zuvor Zentralbereichsleiter Unternehmensentwicklung bei der Metallgesellschaft AG. Die vorgenannten Bereiche (mit Ausnahme der Unternehmensentwicklung) wurden bisher von Herrn Dr. Ulrich Wöhr im Vorstand der Metallgesellschaft AG betreut, der am 2.6.1999 zum Vorsitzenden des Vorstands der GEA AG in Bochum berufen wurde.

Metallgesellschaft