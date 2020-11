HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat MTU nach einem Investorentag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 230 Euro angehoben. Während des Investorentages habe eindeutig das starke Portfolio des Triebwerkbauers im Vordergrund gestanden, sowie die starke strategische Aufstellung im Zuge einer Erholung der Luftfahrtbranche, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei nach der jüngsten Rally zwar nicht mehr günstig, die Bewertung aber gerechtfertigt. Die positive Dynamik und längerfristiges Wachstum dürften die Aktie künftig noch weiter steigen lassen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

