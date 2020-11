Evotec am Monster-Widerstand

Diese positiven Aussichten haben die MDAX-Aktie (25,11 Euro; DE0005664809) wieder in die Nähe des Monster-Widerstands im Bereich 26,77/27,29 Euro herangeführt, an dem in diesem und im vergangenen Jahr bei Aufwärtsbewegungen stets Schluss war. Fundamental ist das Papier zugegebenermaßen mit einem 2021er-KGV von 65 recht teuer und bietet auch keine Dividendenrendite an. Unsere Schätzungen könnten bei Indigo-Erfolgen aber sehr schnell nach oben revidiert werden und damit ein attraktiveres KGV erzeugen.

Evotec bleibt daher auf unserer Kaufliste. Der Stopp wandert hoch von 17,15 Euro auf 19,25 Euro.



