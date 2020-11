bevh fordert vorrübergehende Aufhebung des Verbots der Sonn- und Feiertagsarbeit für den gesamten Handel

Berlin (ots) - Abstand halten und Kontakte verringern; der "Shutdown light" ist

mit der zweiten Corona-Welle in vollem Gange. Es werden verstärkt noch schärfere

Einschränkungen diskutiert. Sie würden weiterhin viele Händler treffen,

besonders solche, die stationär in den Innenstädten beheimatet sind. Bereits im

Frühjahr mussten die meisten Geschäfte komplett schließen und drastische

Umsatzeinbußen verkraften. Zwar möchte die Bundesregierung im Einklang mit den

Ländern eine erneute Schließung des stationären Einzelhandels vermeiden, aber

für den Fall, dass diese in Hinblick auf die Ausbreitung der Pandemie doch

geboten wäre, haben die Verantwortlichen leider nichts aus der ersten Welle

gelernt.



Im April hatte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) schon

Länder, Städte und Gemeinden aufgefordert, stationären Händlern einheitlich,

auch bei erzwungener Schließung der Geschäfte für den Publikumsverkehr, die

Abgabe von Waren im kontaktlosen "Click & Collect"-Verfahren zu erlauben. Dies

ist bis zum Ende des "Shutdown" im Mai nicht geschehen. In Hinblick auf eine

Planungssicherheit für die Händler fordert der bevh jetzt noch einmal

eindringlich, dass es für den Fall eines zweiten "großen Shutdown" einheitliche

Regeln für eine kontaktlose Warenübergabe in Form von "Click & Collect" geben

muss.







Versorgung und hilft damit die Krise leichter auszuhalten. Es ist eine wichtige

Option, dem Handel auch eine Perspektive zu bieten, sollte sich die Lage

verschärfen. Zudem wäre es eine Art des Onlinehandel, die dem Stationärhandel

hilft, seine Kunden am Ort zu binden", so Christoph Wenk-Fischer,

Hauptgeschäftsführer des bevh.



Ein weiteres Mittel kann aber auch im Weihnachtsgeschäft anstatt einer

Schließung der Läden helfen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen:

die Freigabe der Öffnung und Arbeit im Handel auch an Sonn- und Feiertagen.

Solch eine Freigabe würde auch dafür sorgen können, die derzeit nötigen

Abstandsregelungen noch besser einzuhalten. Somit könnten auch

Menschenansammlungen und Warteschlangen vor den Geschäften oder an der Kasse

vermieden werden und die Auslastung des Öffentlichen Personennahverkehrs wäre

gleichmäßiger verteilt.



"Eine vorrübergehende Aufhebung des Verbots der Sonntagsarbeit im Handel und der

Logistik, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Weihnachtseinkäufe, ist

geboten. Auch, bevor überhaupt eine eventuell neue Schließung von Läden in

Erwägung gezogen wird. Eine zeitliche Entzerrung des Einkaufens und des

Arbeitens im Handel hilft Abstand zu wahren, gebotene Hygiene einzuhalten und

Arbeit sowie Versorgung zu sichern", so Christoph Wenk-Fischer. Und weiter:

"Bitter ist es, dass solche sinnvollen Maßnahmen mangels rechtsicherer

Gesetzesgrundlage derzeit noch vor Gericht scheitern, wie die gestrige

unanfechtbare Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster

(Geschäftszeichen: 13 B 1712/20.NE) gezeigt hat."



