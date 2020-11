---------------------------------------------------------------------------

Catinum AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

München, 25. November 2020 - Die Aktionärin Fox Automotive Switzerland AG hat heute die Einberufung von zwei außerordentlichen Hauptversammlungen verlangt. Im Zuge der geplanten Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG (adhoc Meldung vom 16. Oktober 2020) soll als erstes der aktuelle Aufsichtsrat abberufen und durch drei neue Mitglieder ersetzt werden. In einer weiteren außerordentlichen Hauptversammlung sollen weitere Beschlüsse zur Umsetzung des Reverse IPO der Fox Automotive Switzerland AG gefasst werden. Es soll die Gesellschaft in fox e-mobility AG umfirmiert und der Unternehmensgegenstand geändert werden. Des Weiteren soll eine Sachkapitalerhöhung um bis zu EUR 69.630.000,-- durch Ausgabe von bis zu 69.630.000 neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,-- je Aktie beschlossen werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Fox Automotive Switzerland AG als Gegenleistung für die Einbringung von bis zu 105.500 Aktien der Fox Automotive Switzerland AG zur Zeichnung angeboten werden. Im Anschluss sollen eine weitere Barkapitalerhöhung und weitere Satzungsänderungen beschlossen werden. Der Vorstand wird das Verlangen unverzüglich umsetzen.



