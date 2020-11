München (ots) -



- Verbraucher aus Sachsen nutzen Chance zum Gasanbieterwechsel am seltensten

- Sparpotenzial in Thüringen mit 596 Euro jährlich (Gasverbrauch: 20.000 kWh) am

höchsten

- 280 Grundversorger haben Preiserhöhungen angekündigt - Anbieterwechsel senkt

Gasrechnung



In keinem anderen Bundesland wechselten im vergangenen Jahr so viele Verbraucher

ihren Gasanbieter (https://www.check24.de/gas/gasanbieter/) wie in

Niedersachsen. Der Anteil der Gaswechsler lag dort 25 Prozent über dem

Bundesdurchschnitt. Auch Rheinland-Pfälzer und Brandenburger (je +20 Prozent)

waren besonders wechselfreudig.*







20.000 kWh Gas bei den günstigsten alternativen Versorgern durchschnittlich 34

Prozent weniger als im Grundversorgungstarif. Verbraucher aus Niedersachsen

sparten durch den Wechsel aus der Grundversorgung zu einem der zehn günstigsten

Alternativanbieter im Schnitt 450 Euro. In Rheinland-Pfalz und Brandenburg lag

die potenzielle Ersparnis sogar bei über 500 Euro im Jahr.



Hier klicken für die Liste mit dem Sparpotenzial nach Bundesland. (https://www.c

heck24.de/files/p/2020/c/8/1/15913-2020-11-25_check24_tabelle_gaswechsler_zeiche

nflaeche-1.jpg)



Vergleichsweise selten wechselten Sachsen-Anhalter und Sachsen ihren

Gasanbieter. Und das, obwohl in den beiden Bundesländern mit 496 Euro bzw. 531

Euro eine überdurchschnittliche Ersparnis möglich ist.



Das größte Sparpotenzial durch einen Gasanbieterwechsel haben Thüringer mit

durchschnittlich knapp 600 Euro pro Jahr. Obwohl sich ein Wechsel also lohnt,

nutzen sie diese Chance vergleichsweise selten - die Wechselhäufigkeit der

Thüringer liegt zehn Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.



Mehrbelastung durch CO2-Abgabe ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für Gas



Ab Januar 2021 werden für eine Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. Ein

Musterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch wird dann um 119 Euro pro Jahr

zusätzlich belastet. Zudem steigen die Netznutzungsentgelte um durchschnittlich

zwei Prozent und die Corona-bedingte Senkung der Mehrwertsteuer fällt weg. Auf

Verbraucher kommen im nächsten Jahr also steigende Gaspreisen

(https://www.check24.de/gas/gaspreise/) zu.



"Alles in allem muss ein Musterhaushalt durch die CO2-Abgabe, die

Netznutzungsentgelte und die Mehrwertsteuererhöhung nächstes Jahr mit 164 Euro

Mehrkosten bei Gas rechnen" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei

CHECK24. "280 Versorger haben bereits ihre Preise erhöht oder Erhöhungen

angekündigt, durchschnittlich um 6,6 Prozent. Verbraucher sollten jetzt Seite 2 ► Seite 1 von 2



Ein Grund für den Gasanbieterwechsel ist das große Sparpotenzial. Aktuell kosten20.000 kWh Gas bei den günstigsten alternativen Versorgern durchschnittlich 34Prozent weniger als im Grundversorgungstarif. Verbraucher aus Niedersachsensparten durch den Wechsel aus der Grundversorgung zu einem der zehn günstigstenAlternativanbieter im Schnitt 450 Euro. In Rheinland-Pfalz und Brandenburg lagdie potenzielle Ersparnis sogar bei über 500 Euro im Jahr.Hier klicken für die Liste mit dem Sparpotenzial nach Bundesland. (https://www.check24.de/files/p/2020/c/8/1/15913-2020-11-25_check24_tabelle_gaswechsler_zeichenflaeche-1.jpg)Vergleichsweise selten wechselten Sachsen-Anhalter und Sachsen ihrenGasanbieter. Und das, obwohl in den beiden Bundesländern mit 496 Euro bzw. 531Euro eine überdurchschnittliche Ersparnis möglich ist.Das größte Sparpotenzial durch einen Gasanbieterwechsel haben Thüringer mitdurchschnittlich knapp 600 Euro pro Jahr. Obwohl sich ein Wechsel also lohnt,nutzen sie diese Chance vergleichsweise selten - die Wechselhäufigkeit derThüringer liegt zehn Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.Mehrbelastung durch CO2-Abgabe ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für GasAb Januar 2021 werden für eine Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. EinMusterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch wird dann um 119 Euro pro Jahrzusätzlich belastet. Zudem steigen die Netznutzungsentgelte um durchschnittlichzwei Prozent und die Corona-bedingte Senkung der Mehrwertsteuer fällt weg. AufVerbraucher kommen im nächsten Jahr also steigende Gaspreisen(https://www.check24.de/gas/gaspreise/) zu."Alles in allem muss ein Musterhaushalt durch die CO2-Abgabe, dieNetznutzungsentgelte und die Mehrwertsteuererhöhung nächstes Jahr mit 164 EuroMehrkosten bei Gas rechnen" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie beiCHECK24. "280 Versorger haben bereits ihre Preise erhöht oder Erhöhungenangekündigt, durchschnittlich um 6,6 Prozent. Verbraucher sollten jetzt