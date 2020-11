Foto: finanzbusiness Sparda-Bank BW macht die Ratenschutzversicherung digitaler Nachrichtenquelle: Finanz Business 43 | 0 | 0 25.11.2020, 09:35 | In Kooperation mit zwei Hypoport-Töchtern bietet die Bank künftig den digitalen Abschluss von Baufinanzierungen mit einer Ratenschutzversicherung an. Beratern soll so mehr Zeit für die Kunden verschafft werden.

