Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Euro steigt auf Dreimonatshoch Der Euro ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit knapp drei Monaten gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu rund 1,1930 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang September. Die Gewinne konnten aber nicht ganz …