Wien (APA-ots) - Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie haben zum schwersten Wirtschaftseinbruch in Österreich seit vielen Jahrzehnten geführt. Stützungsmaßnahmen von Regierung, Zentralbank und Aufsicht haben bislang u.a. darauf abgezielt, die Liquidität der Unternehmen durch Sicherung der Kreditversorgung aufrechtzuerhalten. Auf längere Sicht wird dadurch jedoch die Unternehmensverschuldung steigen. Wenn Hilfsmaßnahmen künftig auslaufen, erscheinen die Risken für die Finanzmarktstabilität auch aufgrund der aktuell robusten Verfassung des Finanzsektors aus heutiger Sicht bewältigbar. Mit dem zu erwartenden Anstieg der Insolvenzen im Jahr 2021 wird sich allerdings auch die Kreditqualität in den Kreditportfolios der Banken merklich verschlechtern. Diese haben deshalb bereits begonnen Vorsorgen zu treffen, was zu einem deutlichen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2020 führte.

Nach den Kurseinbrüchen in Reaktion auf den Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben sich die internationalen Finanzmärkte dank des entschlossenen Eingreifens von Geld- und Wirtschaftspolitik stabilisiert. "Sowohl die Renditen auf dem Euro-Staatsanleihenmarkt als auch die Risikoaufschläge bei Staats- und Unternehmensanleihen haben sich wieder auf das Niveau vor Ausbruch von COVID-19 zurückgebildet. Die Stabilisierung der Finanzmärkte verbesserte die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen, Haushalten und auch Staaten,", sagte Gouverneur Robert Holzmann anlässlich der Präsentation der 40. Ausgabe des Financial Stability Report der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).



Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie haben im ersten Halbjahr 2020 zu einem massiven Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in Österreich geführt. Nach einer kräftigen Erholung im dritten Quartal kam der konjunkturelle Aufholprozess zum Erliegen. Der zweite Lockdown im November wird voraussichtlich einen neuerlichen, wenngleich im Vergleich zum Frühjahr 2020 geringeren

Wirtschaftseinbruch bewirken. In vielen Unternehmen haben abrupte Umsatzrückgänge zu einem sprunghaften Anstieg des Liquiditätsbedarfs geführt. In diesem Umfeld hatte die Sicherung der Liquidität der Unternehmen oberste Priorität. Ein zentrales Instrument bildete dabei die Kreditvergabe durch die Banken. Fiskalische, geldpolitische und aufsichtliche Stützungsmaßnahmen zielen u.a. darauf ab, die Kreditversorgung der Unternehmen sicherzustellen. Das Kreditwachstum in Österreich blieb daher auf ähnlichem Niveau wie vor COVID-19. Ausleihungen dienen im aktuellen Umfeld vorrangig der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, während Finanzierungen von Investitionen in den Hintergrund getreten sind.