Wiesbaden (ots) - * Bruttoverdienste bei Post-, Kurier- und Expressdiensten

stiegen von 2010 bis 2019 mit 15,6 % nur unterdurchschnittlich



* Preise für Post-, Kurier- und Expressdienste stiegen von 2015 bis zum 2.

Quartal 2020 verhältnismäßig stark um 11,2 %



* Umsätze im Online-Einzelhandel lagen von Januar bis September 2020 real um

21,2 % über dem Vorjahreszeitraum





Der anhaltende Boom im Online-Handel sorgt auch bei den Post-, Kurier- undExpressdiensten für einen enormen Aufschwung - und das nicht nur in derVorweihnachtszeit. Für die Beschäftigten der Branche bedeutet dies eineHerausforderung. Zwei von drei Erwerbstätigen (63 %) bei Post-, Kurier- undExpressdiensten arbeiteten im Jahr 2019 auch am Wochenende und an Feiertagen,wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit ist ihr Anteilwesentlich höher als in der Gesamtwirtschaft (36 %).Auch Nachtarbeit ist in der Branche verhältnismäßig häufig: 15 % derBeschäftigten arbeiteten zumindest gelegentlich zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhrmorgens; unter allen Erwerbstätigen insgesamt waren es 11 %.Branche mit niedrigen VerdienstenVom Boom der Post-, Kurier- und Expressdienste profitierten die Beschäftigtender Branche nur teilweise. So fiel der Verdienstzuwachs in der Branche in denvergangenen zehn Jahren nur etwas mehr als halb so hoch aus wie in derGesamtwirtschaft: Im Vergleich zum Jahr 2010 stieg der Bruttomonatsverdienstaller Beschäftigten in der Branche Post-, Kurier- und Expressdienste um 15,6 %.Im selben Zeitraum legten die Verdienste insgesamt um 25,6 % zu.Die Post-, Kurier- und Expressdienste gehören innerhalb des ProduzierendenGewerbes und Dienstleistungsbereichs zu den Branchen mit den niedrigstenVerdiensten. Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Brancheverdienten 2019 durchschnittlich 2 924 Euro brutto im Monat und damit rund 1 000Euro weniger als der Durchschnitt aller Beschäftigten (3 994 Euro bruttomonatlich). Bei den rund 92 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die alsFachkraft, angelernte oder ungelernte Kraft arbeiteten, lag derdurchschnittliche monatliche Bruttoverdienst teilweise deutlich niedriger:Fachkräfte verdienten durchschnittlich 2 907 Euro, angelernte Kräfte 2 403 Euround ungelernte im Schnitt 2 019 Euro.26 der 16 100 Branchenunternehmen machen 80 % des UmsatzesVon den relativ niedrigen Löhnen ist eine wachsende Zahl von Beschäftigtenbetroffen: Die Zahl der Erwerbstätigen bei den Post-, Kurier- undExpressdiensten stieg von 2010 bis 2018 um 17,3 % auf rund 521 000 Personen.