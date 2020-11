Wiesbaden (ots) - Beschäftigte in Vollzeit arbeiteten im Schnitt 41,3 Stunden,

in Teilzeit 20,2 Stunden pro Woche



Knapp 2,1 Millionen Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren wünschten sich

im Jahr 2019 eine längere Arbeitszeit (Unterbeschäftigte), während fast 1,5

Millionen kürzer arbeiten wollten (Überbeschäftigte). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten unterbeschäftigte Personen im

Durchschnitt eine gewöhnlich geleistete Wochenarbeitszeit von 29,3 Stunden in

der Woche und würden im Durchschnitt gerne 10,3 Stunden mehr arbeiten.

Überbeschäftigte arbeiteten dagegen durchschnittlich 41,5 Stunden pro Woche und

wünschten sich eine Verkürzung um 10,7 Stunden.



Anstieg der Wochenarbeitszeit von Teilzeittätigen senkt die Unterbeschäftigung





Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit allerTeilzeitbeschäftigten im Jahr 2019 um 0,2 Stunden (beziehungsweise 12 Minuten)erhöht. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten, die sich mehr Arbeit wünschten, istum 102 000 Personen gesunken. Insgesamt stieg die Zahl der Teilzeitbeschäftigtenim Vorjahresvergleich um 300 000.Deutliche geschlechtsspezifische und regionale UnterschiedeVollzeitbeschäftigte hatten insgesamt eine durchschnittliche Wochenarbeitszeitvon 41,3 Stunden, während Teilzeitbeschäftigte durchschnittlich 20,2 Stunden proWoche arbeiteten. Zwischen den Geschlechtern sowie regional gab es jedochdeutliche Unterschiede: So war die durchschnittliche gewöhnlicheWochenarbeitszeit bei den vollzeitbeschäftigten Männern in Westdeutschland mit42,0 Stunden höher als in Ostdeutschland mit 41,4 Stunden. Auch bei denvollzeitbeschäftigten Frauen lag die Wochenarbeitszeit mit 40,2 Stunden imWesten höher als im Osten mit 40,0 Stunden.Teilzeitbeschäftigte Frauen wiesen dagegen in Westdeutschland mit 20,2 Stundeneine niedrigere gewöhnliche Wochenarbeitszeit auf als die teilzeitbeschäftigtenFrauen in Ostdeutschland, deren Wochenarbeitszeit bei 24,6 Stunden lag.Westdeutsche Männer in Teilzeitbeschäftigung hatten ebenfalls eine niedrigereWochenarbeitszeit von 17,2 Stunden im Vergleich zu 20,4 Stunden bei denostdeutschen Männern in Teilzeit.Vollzeittätige mit Wunsch nach einer Verringerung der Arbeitszeit wolltenentsprechend ihre Wochenstunden im Westen stärker reduzieren als im Osten(Männer West/Ost:-11,3 Stunden/-10,3 Stunden; Frauen West/Ost: -11,1Stunden/-9,8 Stunden).Bei den Teilzeittätigen, die sich mehr Arbeitszeit wünschten, sind die Tendenzenin den West-Ost-Unterschieden zusätzlich vom Geschlecht abhängig: Das Ausmaß der