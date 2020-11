Zwar hat die aktuelle Gemengelage auch der Aktie des britischen Ölkonzerns BP Beine gemacht, doch im Vergleich zu anderen Ölwerten nehmen sich die bisherigen Kursgewinne dieser Zwischenrally eher bescheiden aus.

An dieser Stelle lohnt ein Verweis auf die aktuelle Konstellation bei Royal Dutch Shell. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 25.11. „Royal Dutch Shell - Aktie mit Mega-Comeback!“

Kommen wir auf BP zurück. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 29.10. hieß es unter anderem „[…]Zwischenzeitlich ist die Aktie auf unter 2,0 GBP abgetaucht. Von nachhaltigen Gegenbewegungen bzw. Erholungsversuchen war in den letzten Wochen nicht viel zu sehen. Vielmehr beschleunigte sich die Abwärtsbewegung nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung bei 2,55 GBP…. […] Die Zahlen rissen dennoch keinen vom Hocker. Eine starke Aufwärtsreaktion blieb aus; sicherlich auch der zuletzt schwachen Verfassung an den Aktienmärkten geschuldet. Aus charttechnischer Sicht muss es der Aktie gelingen, zurück über die 2,23 GBP zu laufen, um für etwas Entlastung zu sorgen und das vorliegende Verkaufssignal zu neutralisieren.“



Der Anstieg der Ölpreise und die sich in Bezug auf den Ölsektor aufhellende Stimmung initiierten bei BP eine Erholung. Vom Verlaufstief konnte sich die Aktie bereits deutlich entfernen. Mit der Rückkehr über die Marke von 2,23 GBP gelang es ihr, für Entlastung zu sorgen. Mit dem frischen Kaufsignal im Rücken dehnte sich die Bewegung bis auf den nächsten relevanten Widerstandsbereich bei 2,55 GBP aus. Nun gilt es!

Kurzum: Die Aktie hat eine wichtige Schaltstelle erreicht. Um die Erholungsbewegung entscheidend voranzubringen, muss es über die 2,55 GBP gehen. In diesem Fall wartet allerdings bereits im Bereich von 2,70 GBP die nächste Bewährungsprobe. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf 2,23 GBP begrenzt.