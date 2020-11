Steuern sparen in der Krise? Ein Steuer-Experte erklärt, wie das geht (FOTO)

Hannover (ots) - Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen einiges verändert:

Home Office statt Büro, Kurzarbeit oder Überstunden. Steuer-Experte und

Rechtsanwalt Stefan Heine und smartsteuer, der führende Anbieter für die

Online-Steuererklärung, informieren über die markantesten steuerlichen

Auswirkungen der Krise.



Home Office: Was Steuerzahler*innen absetzen können





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer lassen sich prinzipiell absetzen -aber nur, wenn Beschäftigte zeitweise oder dauerhaft keinen anderen Arbeitsplatzzur Verfügung haben. Genau das dürfte bei vielen im Moment der Fall sein, wenndie Arbeit im Home Office vom Unternehmen verordnet wurde.Die Höhe der bei der Steuer anrechenbaren Summe basiert dabei auf dem Verhältnisder Fläche des Arbeitszimmers zur Gesamtfläche der Wohnung. Wenn also einArbeitszimmer 20 Prozent der Gesamtfläche ausmacht, dann können Strom-, Wasser-und Mietkosten entsprechend anteilig abgesetzt werden.Wer das Home Office bei der nächsten Steuererklärung absetzen (https://www.smartsteuer.de/blog/2020/03/31/home-office-das-koennen-sie-absetzen/) will, musszwischen zwei Fällen unterscheiden:- Müssen Beschäftigte zu Hause arbeiten, können sie bis zu 1.250 Euro imKalenderjahr als Werbungskosten geltend machen. Wichtig: Dieser Betrag greiftauch dann, wenn das Home Office zum Beispiel nur für drei Monate bezogen wird.Es wird also nicht anteilig aufs Jahr gerechnet.- Der unbeschränkte Abzug der Kosten für das häusliche Arbeitszimmer greift,wenn das Arbeitszimmer der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist. Das istder Fall, wenn mehr als die Hälfte der Arbeitszeit im Home Office verbrachtwird - also etwa bei drei von fünf Arbeitstagen in der Woche. Die Berechnungerfolgt dann zeitanteilig.Aber Achtung: Wer sein Home Office von der Steuer absetzen will, muss bei derRaumgestaltung Acht geben. Laut Gesetz muss das Arbeitszimmer einabgeschlossener, bürotypischer Raum sein, der höchstens zu 10 Prozent privatgenutzt werden darf.Weil aber viele der Menschen, die gerade unfreiwillig ins Home Office gewechseltsind, keine entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung haben, wird eineHome-Office-Pauschale(https://www.smartsteuer.de/blog/2020/08/07/kommt-die-home-office-pauschale/)diskutiert. So soll der Ungerechtigkeit entgegengewirkt und auch ein Ausgleichfür wegfallende Pendlerpauschalen (https://www.smartsteuer.de/blog/2020/10/16/meinung-die-bundesregierung-muss-handeln-jetzt/) geschaffen werden. EineEntscheidung der Bundesregierung zu dem Thema steht allerdings noch aus.Kurzarbeit: Was Beschäftigte wissen müssen