STIHL eröffnet in Kooperation mit dem pme Familienservice die erste betriebseigene Kita (Waiblingen, 25. November 2020) Der pme Familienservice übernimmt die Trägerschaft sowie die Leitung der ersten betriebseigenen Kindertagesstätte des Motorsägen- und Motorgeräteherstellers STIHL. Am 16. November 2020 eröffnete die neue Mia Stihl Kindertagesstätte - benannt nach der Frau des Firmengründers - am Stammsitz in Waiblingen. Hier können bis zu 55 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren betreut werden. Die Gesamtprojektkosten betragen rund 5,5 Millionen Euro.