Heidelberg (ots) - In vielen Online-Shops können Kunden ihren Einkauf in Raten

bezahlen. Doch die Angebote sind oft sehr teuer, wie eine aktuelle

Verivox-Analyse zeigt. Das Vergleichsportal hat die Finanzierungskonditionen der

drei umsatzstärksten Online-Händler Amazon, Otto und MediaMarktSaturn

ausgewertet. In der Spitze zahlen Kunden für den Ratenkauf 1.269 Euro Zinsen -

bei einem Einkauf von 4.000 Euro. Ein händler-unabhängiger Bankkredit ist über

1.000 Euro günstiger.



Bis zu 15,31 Prozent Zinsen







Viele Shops bieten Schnäppchenjägern auch den Kauf auf Raten an, allerdings oft

zu sehr hohen Zinsen. Verivox hat die Konditionen der drei größten

Online-Händler für zwei Modell-Finanzierungen ausgewertet - eine über 2.500 Euro

mit 2 Jahren Laufzeit und eine über 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit.



Den günstigsten effektiven Jahreszins bietet mit 7,69 Prozent Amazon. Otto

verlangt 15,31 Prozent für die 2-jährige Finanzierung und 15,20 Prozent für die

Ratenfinanzierung über 4 Jahre. Bei MediaMarktSaturn finanzieren Kunden ihren

Einkauf zum Effektivzins von 8,49 Prozent.



Bankkredit 1.070 Euro günstiger als teuerster Ratenkauf



Wenn Kunden einen Einkauf von 2.500 Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren

finanzieren, zahlen sie bei den drei Händlern zwischen 198 und 390 Euro Zinsen.

Für eine Finanzierung von 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit belaufen sich die

Kosten bei Otto auf 1.269 Euro und bei den Online-Shops von MediaMarktSaturn auf

703 Euro. Bei Amazon wird die Ratenkauf-Option nur für Beträge bis 3.000 Euro

angeboten.



Dazu Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Der

Ratenkauf über den Händler ist für Kunden zwar bequem, aber auch teuer und

unflexibel. Vor allem größere Konsumwünsche finanzieren Verbraucher mit einem

unabhängigen Bankkredit deutlich günstiger." Einen Ratenkredit über 4.000 Euro

mit 4 Jahren Laufzeit erhält die Mehrheit der Verbraucher bei günstigen Banken

zum Effektivzins von 2,43 Prozent. Bei diesen Konditionen zahlen sie über die

gesamte Laufzeit 199 Euro Zinsen - 1.070 Euro weniger als bei der teuersten

Händlerfinanzierung.



Volldigitaler Kredit - Auszahlung in 24 bis 48 Stunden



Auch wer es eilig hat, muss nicht auf einen händler-unabhängigen Kredit

verzichten. "Immer mehr Banken ermöglichen bereits einen volldigitalen

Kreditabschluss", sagt Oliver Maier. "Dann dauert es oft nur 24 bis 48 Stunden,

bis der Kreditantrag genehmigt und das Geld ausgezahlt wird."



Beim volldigitalen Kreditabschluss identifizieren sich die Kunden per Seite 2 ► Seite 1 von 2



Fast alle großen Online-Händler werben zum "Black Friday" mit Preisnachlässen.Viele Shops bieten Schnäppchenjägern auch den Kauf auf Raten an, allerdings oftzu sehr hohen Zinsen. Verivox hat die Konditionen der drei größtenOnline-Händler für zwei Modell-Finanzierungen ausgewertet - eine über 2.500 Euromit 2 Jahren Laufzeit und eine über 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit.Den günstigsten effektiven Jahreszins bietet mit 7,69 Prozent Amazon. Ottoverlangt 15,31 Prozent für die 2-jährige Finanzierung und 15,20 Prozent für dieRatenfinanzierung über 4 Jahre. Bei MediaMarktSaturn finanzieren Kunden ihrenEinkauf zum Effektivzins von 8,49 Prozent.Bankkredit 1.070 Euro günstiger als teuerster RatenkaufWenn Kunden einen Einkauf von 2.500 Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahrenfinanzieren, zahlen sie bei den drei Händlern zwischen 198 und 390 Euro Zinsen.Für eine Finanzierung von 4.000 Euro mit 4 Jahren Laufzeit belaufen sich dieKosten bei Otto auf 1.269 Euro und bei den Online-Shops von MediaMarktSaturn auf703 Euro. Bei Amazon wird die Ratenkauf-Option nur für Beträge bis 3.000 Euroangeboten.Dazu Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "DerRatenkauf über den Händler ist für Kunden zwar bequem, aber auch teuer undunflexibel. Vor allem größere Konsumwünsche finanzieren Verbraucher mit einemunabhängigen Bankkredit deutlich günstiger." Einen Ratenkredit über 4.000 Euromit 4 Jahren Laufzeit erhält die Mehrheit der Verbraucher bei günstigen Bankenzum Effektivzins von 2,43 Prozent. Bei diesen Konditionen zahlen sie über diegesamte Laufzeit 199 Euro Zinsen - 1.070 Euro weniger als bei der teuerstenHändlerfinanzierung.Volldigitaler Kredit - Auszahlung in 24 bis 48 StundenAuch wer es eilig hat, muss nicht auf einen händler-unabhängigen Kreditverzichten. "Immer mehr Banken ermöglichen bereits einen volldigitalenKreditabschluss", sagt Oliver Maier. "Dann dauert es oft nur 24 bis 48 Stunden,bis der Kreditantrag genehmigt und das Geld ausgezahlt wird."Beim volldigitalen Kreditabschluss identifizieren sich die Kunden per