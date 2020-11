BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat kritisiert, dass die Bundesländer nicht früher härtere Maßnahmen ergriffen haben. Mit Blick auf die aktuell hohe Zahl an täglichen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus sagte Brinkhaus am Mittwochmorgen in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart": "Da hätte man vielleicht auch früher drangehen müssen mit härteren Maßnahmen."

Das Robert Koch-Institut(RKI) meldete am Mittwoch einen Höchstwert an neuen Corona-Todesfällen. Binnen 24 Stunden übermittelten die Gesundheitsämter dem RKI 410 Fälle, bei denen Menschen an oder unter Beteiligung einer Corona-Infektion gestorben sind (Stand: 25.11., 00.00 Uhr).