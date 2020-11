Baloise und Bridgemaker starten mit aboDeinauto Auto Abo für Gebrauchtfahrzeuge (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Die Baloise Group und der Corporate Venture Builder Bridgemaker gründenaboDeinauto, einen der ersten Auto Abo Anbieter für Gebrauchtfahrzeuge- Günstige monatliche Preise für Nutzer von aboDeinauto die ihr Wunschauto ganzeinfach und flexibel abonnieren- aboDeinauto arbeitet eng mit Gebrauchtwagenhändlern zusammen und hilft diesendabei, die Standzeiten ihrer Fahrzeuge durch das neue Geschäftsmodell zuverkürzenDie Schweizer Baloise Group und der Berliner Corporate Venture BuilderBridgemaker bringen aboDeinauto an den Start, einen der ersten Auto Abo Anbieterfür Gebrauchtfahrzeuge. "Mit aboDeinauto positionieren wir uns in einemvielversprechenden Markt" so Patrick Wirth, Head of Mobility Unit der BaloiseGroup. Nach dem Launch im November in und um Berlin wird das Start-up schon baldauch weitere Geschäftsgebiete in Deutschland erschließen.aboDeinauto ermöglicht seinen Kunden, ihr gebrauchtes Wunschauto im monatlichenAbonnement ohne langfristige Bindung zu nutzen. Anders als bisherige Anbietervon Auto Abos im Markt, arbeitet aboDeinauto eng mit dem Handel zusammen undkann auf einen großen Pool gebrauchter Fahrzeuge zurückgreifen und diesebesonders günstig anbieten. Dabei sind Steuern, Versicherung, Zulassung undWartung des Fahrzeugs sowie ein hohes Maß an Flexibilität im monatlichen Preisinbegriffen. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt nur einen Monat, wobei Nutzerdie Kilometerleistung aus fünf verschiedenen Paketen von 500 km bis zu 2500 kmpro Monat auswählen können. "Mit aboDeinauto vereinfachen wir die Nutzung eineseigenen Autos für unsere Kunden, damit diese maximal flexibel, sorgenfrei undgünstig unterwegs sind" fasst Alexander Thieme, Interim CEO von aboDeinauto undVenture Partner bei Bridgemaker, zusammen.Das Modell von aboDeinauto zeichnet sich durch die direkte Kooperation mitGebrauchtwagenhändlern aus, die schon früh in den Prozess der Produktentwicklungeinbezogen wurden. Durch das gewinnbringende Angebot ihrer Fahrzeuge im Abokönnen diese ihre Standzeiten reduzieren und ihre Kreditlinie optimieren."aboDeinauto versteht sich als Partner der Gebrauchtwagenhändler - auch undgerade in herausfordernden Zeiten" berichtet Alexander Thieme. Darüber hinauskann aboDeinauto durch diesen Ansatz seinen Kunden nicht nur eine große Auswahlsondern auch die schnelle Verfügbarkeit der Fahrzeuge im Abo garantieren.Henrike Luszick, CEO und Gründerin von Bridgemaker ergänzt: "Wir freuen uns,dass die erfolgreiche Zusammenarbeit von Bridgemaker mit der Baloise Group alsstarkem Partner nun mit aboDeinauto weiter ausgebaut wird. Die Gründung ist einhervorragendes Beispiel für den erfolgreichen gemeinsamen Corporate VentureBuilding Ansatz, zwischen der Baloise Group und Bridgemaker."Über Bridgemaker:Bridgemaker ist Europas führender, unabhängiger Corporate Company Builder. Miteinem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemakeres, führenden Unternehmen und Hidden Champions, ihre einzigartigenWettbewerbsvorteile zu entdecken, indem sie innovative Startups außerhalb derengen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgssteht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Experten derUnternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet undhat seitdem mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut.Über die Baloise Group:Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrerGeschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- undDienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund7'600 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrerKunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte undDienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sicheinfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert dieBaloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- undVersicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgienund Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem alsfokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank.Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europabetreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie derBâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.