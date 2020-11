Gröschls Mittwochskommentar: 47/2020

Alles wird gut! Biden will, dass die USA wieder die Führung der Welt übernimmt – also nicht mehr America first, sondern America firstest! :-) -, die österreichische Bundesregierung hat eine Impf-, Test- und sowieso einen generellen Plan für alles und die Bayern und die Italiener wollen die europäischen Skigebiete über Weihnachten geschlossen halten. Diese und andere in den letzten Tagen hervorgekommenen Ansagen mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zu versehen, bleibt wohl jeder/jedem selbst überlassen. Grundsätzlich sei dazu nur angemerkt, dass die Geschichte sich in den aller seltensten Fällen zurückdrehen lässt, Past-Performance entgegen allen Disclaimer Beteuerungen doch manchmal ein Indikator für die Zukunft ist und man den wirtschaftlichen und politischen Druck der Hotellerie wohl auch nicht unterschätzen darf…

Soviel zu den wirklich wichtigen Dingen der nahen und mittleren Zukunft. Sehr zufrieden wirken indes auch die Aktienmärkte und Dank Twitter wissen wir natürlich auch wer dafür verantwortlich ist. Richtig! DJ Trump! Wobei ihm langsam, aber sicher die Platten ausgehen bzw die Felle davon zu schwimmen scheinen. Grundsätzlich kann selbst der älteste Bär momentan verstehen, dass die Stimmung gut ist und wahrscheinlich hat er sogar ein paar Value Aktien gekauft… ;-) Wobei Vorsicht natürlich die Mutter der Porzellankiste ist und es sein könnte, dass wir mit den positiven Nachrichten langsam, aber sicher ziemlich durch sind und – auch das ist keine Überraschung – viele große Bücher Ende November zugehen und hier dementsprechend ein gewisses Grundinteresse besteht, die Kurstafeln auf erfreulichen Niveaus zu halten.

Die nächsten Tagen könnten, ob der geringen Volumina rund um das alljährliche Truthahn-Verspeisen in den USA, das heuer zwar nicht in vollem Umfang, aber soweit zu hören ist, vielerorts doch recht intensiv (trotz Seuche) stattfinden wird, ein gewisser Grundindikator für die Marktentwicklung der nächsten Wochen sein. Ganz leicht die Nackenhaare aufstellen lässt den interessierten Beobachter auch, dass der österreichische Rundfunk in seinen Hauptnachrichten über die Kursentwicklung des Dow Jones berichtet. Normalerweise ist das ein Zeichen dafür, dass wir spät, aber doch tief im Retailmarkt angekommen sind…