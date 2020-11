Mönchengladbach (ots) - Die Daimler AG hat vor dem Landgericht Stuttgart eineweitere herbe Niederlage im Dieselskandal rund um ihre Kernmarke Mercedes-Benzerlitten. Das Gericht stellte im Verfahren um ein Mercedes-Benz C 220 CDIT-Modell (Motorentyp OM651, Abgasnorm Euro 5) heraus, dass das Verhalten derBeklagten fahrlässig war. Es muss also nicht immer die Verurteilung wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung im Dieselabgasskandal sein, was einenjuristischen Paukenschlag darstellt.Das Landgericht Stuttgart entwickelt sich zum Angstgegner für die Daimler AG.Sehr regelmäßig ergehen vor dem Gericht verbraucherfreundliche Urteile gegen dieDaimler AG im Mercedes-Abgasskandal. Jetzt ist das nächste Urteil im Falle einesstreitgegenständlichen Mercedes-Benz C 220 CDI T-Modells (Motorentyp OM651,Abgasnorm Euro 5) gefallen: Die Daimler AG muss dem geschädigten Verbraucher5208,70 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatzseit dem 28. November 2019 zahlen, den Kläger von durch die Beauftragung derProzessbevollmächtigten des Klägers entstandenen Kosten der außergerichtlichenRechtsverfolgung in Höhe von 571,44 Euro freizustellen und 66 Prozent der Kostendes Rechtsstreits zu tragen. Der geschädigte Verbraucher hatte das Fahrzeugzwischenzeitlich bereits verkauft. Dieser Veräußerungsgewinn sowie eineNutzungsentschädigung für gefahrene Kilometer wurden vom Landgericht von derSchadensersatzsumme abgezogen (Urteil vom 12.11.2020, Az.: 20 O 411/19).